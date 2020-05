Fritz-Bauer-Straße in Ratingen : Neue Straßenschilder sind noch nicht aufgestellt

Fritz-Bauer-Straße in Ratingen

Der Blyth-Valley-Ring in Ratingen heißt jetzt Fritz-Bauer-Straße. Die entsprechenden Schilder fehlen noch. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Blyth-Valley-Ring zwischen Ratingen und Lintorf heißt jetzt Fritz-Bauer-Straße. Der Rat der Stadt hat dem Anfang des Jahres zugestimmt. Es fehlen allerdings noch die entsprechenden Schilder.

Wo ist die Fritz-Bauer-Straße in Ratingen? Nach einem Unfall im Bereich Fritz-Bauer-Straße/Vermillionring am Wochenende stellte sich einem RP-Leser diese Frage. Denn die Internet-Suche weist diesen Straßennamen noch für ein Neubaugebiet in Hösel aus. Und im Stadtplan ist sie noch gar nicht zu finden.