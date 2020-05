Heiligenhaus: "Grüner Jäger" steht zum Verkauf

Heiligenhaus Es geht um 2132 Quadratmeter Grund und Boden – und um eine bauliche Kuriosität. Denn was es historisch genau mit dem Fachwerkhaus auf sich hat, hat auch Experten schon einiges Kopfzerbrechen bereitet.

Der Name des Hauses klingt entfernt nach romantischer Waldeslust: „Grüner Jäger“. Für Experten ist es allerdings nur ein Grundstück mit einer denkmalgeschützten Ruine drauf. Zu was dieses Ensemble dienen soll, ist seit Jahren offen. Zumindest in der Vergangenheit gab es Stimmen, die in dem alten Fachwerkhaus eine Art Schnittstelle zwischen Stadtgeschichte und Zukunft erkennen wollten. So hatte sich die SPD immer wieder in vergangenen Jahren für Erhalt und ein Konzept in Sachen „Grüner Jäger“ ausgesprochen (unsere Redaktion berichtete mehrfach). Zu den Kuriositäten gehört, dass offenbar niemand so recht etwas mit der Jahreszahl 1721 im Fachwerkgiebel anfangen kann.