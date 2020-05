Gemeinde St. Anna : Nachtwallfahrt nach Neviges diesmal nur in Kleingruppen

(RP) Die Nachtwallfahrt der Gemeinde St. Anna kann in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Es gibt keine gemeinsame Andacht zu Beginn und kein gemeinsames Frühstück und keinen Gottesdienst in Neviges.

Gepilgert wird alleine oder in kleinen Gruppen (maximal 2 Haushalte) unter Beachtung der Coronaschutzverordnung. Am 6. Juni geht es ab 4 Uhr morgens los. Wer mitmachen möchte, meldet sich in den Pfarrbüros von St. Anna oder unter der Telefonnummer 0163 3480600. Jeder bekommt eine genaue Wegbeschreibung und weitere Informationen.