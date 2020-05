Wegen Schließung des Medienzentrums : Bibliothek bietet neuen Service an

Kunden können sich Medien in die Zweigstellen liefern lassen.

Ratingen (RP) Derzeit wird das Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz von den Einrichtungen für das Bürgerbüro zurückgebaut und ist deswegen noch geschlossen. Daher bietet die Stadtbibliothek einen neuen Service an: Kunden der Stadtbibliothek können ab sofort von dort Medien zu einer der Zweigstellen in Lintorf, Hösel, Homberg oder West liefern lassen, um sie dort auszuleihen.

Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, nehmen die Kunden telefonisch Kontakt mit der entsprechenden Zweigstelle auf oder schicken ihre Anfrage per E-Mail an stadtbibliothek@ratingen.de. Innerhalb von einer Woche liegen dann die Medien in der entsprechenden Zweigstelle bereit. Der Service ist auf drei Medien pro Nutzer begrenzt.