Programm ändert sich : Jugendeinrichtungen öffnen wieder

Auch auf dem Abenteuerspielplatz in Ratingen West wird nach vorheriger Anmeldung wieder gewerkelt. Foto: Achim Blazy

Wer kommen möchte, muss sich allerdings vorher anmelden, da nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zugelassen ist. Außerdem gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Nach Möglichkeit finden die Angebote draußen statt.

Ratingen (jün) Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause haben am Mittwoch die städtischen Jugendzentren und der Abenteuerspielplatz in West wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind wie früher, ansonsten kann es aber natürlich noch keinen Normalbetrieb geben. So muss sich jeder Besucher telefonisch oder online anmelden, bevor er ins Jugendzentrum geht. Die Einrichtungen ergreifen umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen, die sich natürlich auch sehr stark auf das Angebot auswirken. Die ursprünglichen Programmflyer gelten nicht, vielmehr haben sich die Mitarbeiter intensiv Gedanken gemacht, welche Aktivitäten gut mit den Corona-Einschränkungen zu vereinbaren sind.

Schutzmaßnahmen Vom Grundsatz her sind die Schutzmaßnahmen ähnlich wie in Schulen oder anderen öffentlichen Räumen. Wichtig ist, dass nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern kommen kann, damit die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Im Jugendzentrum bedeutet das: eine Person je zehn Quadratmeter. In Situationen, in denen der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Besucher wie in Geschäften Masken tragen. Damit die Zahl der Besucher jederzeit unter Kontrolle ist und vor allem auch, damit im Falle einer Corona-Erkrankung alle möglichen Infektionswege nachverfolgt werden können, ist ein Spontanbesuch im Jugendzentrum leider nicht möglich.

Anmeldung Eine namentliche Anmeldung ist zwingend erforderlich, und zwar vor jedem Besuch. Bei Kindern unter 14 Jahren müssen die Eltern ihr Einverständnis zur Teilnahme geben, ab 14 können sich Jugendliche selbst anmelden. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der einzelnen Einrichtungen finden sich unter www.ratingen.de unter „Freizeit, Kultur, Sport, Tourismus“ und dort unter dem Menüpunkt „Kinder, Jugend“. Die Daten werden vier Wochen verwahrt und dann vernichtet.

Programm Alle fünf städtischen Jugendzentren (Lux in Mitte, Manege Lintorf, Club West, JUZ Hösel und Phönix Tiefenbroich) sind ab ab sofort unter Corona-Sonderbedingungen geöffnet. Das Programm wird so gestaltet, dass möglichst viele Angebote im Freien stattfinden können. Auch sollen kontaktlose Aktivitäten bevorzugt und neu entwickelt werden. Benutzte Geräte (X-Box, Tischtennisschläger etc.) werden von den Mitarbeitern jedesmal gereinigt, und Brettspiele werden nach jedem Spiel für 72 Stunden aus dem Betrieb genommen. Natürlich werden die Jugendzentren täglich nach der Hygieneverordnung des Landes NRW gereinigt.

Abenteuerspielplatz Auf dem Abenteuerspielplatz an der Erfurter Straße in West bleiben Innenräume (außer Toiletten) ganz geschlossen. Es kann also nur draußen gespielt werden, und nur bei schönem Wetter. Bei Regen wird der Spielplatz geschlossen. Und auch vor einem Besuch des Abenteuerspielplatzes muss man sich anmelden.

Mobile Jugendarbeit Auch die mobile Jugendarbeit nimmt ihren Betrieb wieder auf. Ausflüge und Museumsbesuche, etwa im Rahmen des Kulturrucksack-Programms, können unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen stattfinden.