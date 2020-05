Ein Leichtverletzter : Autofahrer fährt gegen geöffnete Wagentür

Ratingen West (RP) Bei einem Verkehrsunfall auf der Westtangente in Ratingen wurde am Dienstagnachmittag ein 44-Jähriger leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 12.500 Euro.

