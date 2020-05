Projekt Kulturrucksack : Erster Ausflug führt ins Museum

Das Projekt „Kulturrucksack“ ist nach der Corona-Pause schon wieder gestartet.

(RP) Der erste „Kulturrucksack“-Ausflug führte eine Schülergruppe bereits in das Museum Ratingen. Dort erwartete die jungen Ratinger eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung des Künstlerehepaars Irmel und Felix Droese. Die retrospektiv angelegte Ausstellung ist eine Hommage an das Künstlerpaar. Sie zeigt Arbeiten aus allen schöpferischen Phasen und fokussiert die gesellschaftlichen Fragestellungen, mit denen sich beide Künstler in ihrer prozesshaften Arbeitsweise auseinandersetzen.