Haan : CDU strebt mehr Sauberkeit rund um Fast-Food-Restaurants an

Haan Jeder Treffer zählt: Große, schräg stehende Abfalleimer sollen Autoinsassen zum Zielwurf für Verpackungsmüll animieren. Rund um die vier Haaner Fast-Food-Restaurants im Haaner Osten sammeln sich immer wieder Müllmassen am Straßenrand.

Viele Nutzer der Drive-In-Restaurants im Haaner Osten verhalten sich vorbildlich, sie essen im Auto und entsorgen den Müll anschließend in die dafür vorgesehenen Mülleimer oder nehmen die Reste mit. Andere Gäste schmeißen allerdings die Verpackungsabfälle einfach aus dem Auto. Müll in Form von To-go-Bechern inklusive Trinkhalmen und Verpackungen von Burgern, Sandwiches und Dips bleibt am Straßenrand und im Grün liegen. Seit Mitte Januar gibt es die vierte Fast-Food-Kette am Standort Landstraße und das Abfall-Volumen hat sich nochmal erhöht. Betroffen sind die Landstraße, die Kampheider Straße, die Sackgassen Bollenheide und Backesheide sowie die Kreuzung Gräfrather Str./Landstraße (Autobahnzubringer) bis hin zur Gruitener Straße und der K20. Das stellt der CDU-Stadtverband in einer Presseerklärung fest. Zwei Probleme sind neben der rein optischen Belastung ein Thema: Wenn in der Vegetationsphase die Straßenränder und Felder gemäht werden, entsteht durch das Mähen kleinteiliges Plastik und belastet unsere Umwelt. Wildtiere – wie Raben, Waschbären, Füchse und Ratten – ernähren sich von den Lebensmittelresten, was nicht gewollt sein kann, merkt Annette Braun-Kohl an.