Ratingen : Auftakt der Sommerlesereihe kommt bei den Ratingern gut an

Auftakt der Sommerlesereihe kommt bei den Ratingern gut an

Autorin Nadine Pungs stellte den Zuhören am Rathausvorplatz ihr Buch „Meine Reise ins Übermorgenland“ vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Autorin Nadine Pungs berichtete auf dem Rathausvorplatz von ihrer Reise über die arabische Halbinsel. Rund 70 Zuhörer waren begeistert.Am 25. Juli liest Krimiautor Horst Eckert.

Nach einer langen Zeit der Absagen, nahmen rund 70 Ratinger gerne die Einladung zu einer Lesereihe an, die die heimischen Buchhandlungen gemeinsam mit Ratingen Marketing ausgesprochen hatten. Zum Auftakt präsentierte das Buch-Café Peter und Paula am vergangenen Samstag auf dem Rathausvorplatz eine Lesung mit Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Nadine Pungs, die aus ihrem Buch „Meine Reise ins Übermorgenland: Allein unterwegs von Jordanien bis Oman“ las. Sie nahm die Zuhörer mit auf eine spannende, sehr unterhaltsame Erkundungsreise der arabischen Halbinsel. Hierbei hat sie mit kurzen Erzählungen zwischen den gelesenen Kapiteln ihres Buches auf bestehende Gegensätze zwischen Arm und Reich ebenso aufmerksam gemacht, wie auf die Herzlichkeit, mit der sie als allein reisende Frau von den Menschen, die sie auf ihrer Reise getroffen hat, aufgenommen wurde.

Durch den Nachmittag führte Bernd Schultz vom Buch-Café Peter & Paula, der organisierenden Buchhandlung dieser Lesung. Gemeinsam mit Stefan Neikes, gestaltete er auch die musikalische Überleitung zur Pause, in der sich die Besucher mit Getränken und Kuchen der öffentlichen Kantine des Rathauses, der Kost.bar, stärken konnten.

„Gemeinsam mit den drei Buchhandlungen Buch-Café Peter & Paula, Altstadt-Buchhandlung sowie Spiel & Buch freuen wir uns über den gelungenen Auftakt der Lesereihe und hoffen, dass die weiteren beiden Veranstaltungen ebenso gut besucht sind“, so das Team von Ratingen Marketing.

Spannend wird es am Samstag, 25. Juli, wenn der Düsseldorfer Krimiautor Horst Eckert seinen neuen Roman „Im Namen der Lüge“ vorstellt. Im Mittelpunkt dieses Krimis steht mit Melia Khalid, die in Düsseldorf beim Verfassungsschutz arbeitet, eine sympathisch-kluge neue Hauptfigur, die aber auch, und das wird Eckert-Leser freuen, vom altbekannten Vincent Veih unterstützt wird. Die Karten für diese Lesung sind ab sofort in der Altstadt-Buchhandlung, Lintorfer Straße 15 erhältlich. Rund 20 Karten sind noch erhältlich.