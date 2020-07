Fußball : 04/19 bietet schon Spektakel

Ratingen Das erste Fußballspiel in der Pandemie gewinnen die Ratinger 4:0 gegen Holzheim. Sportlich ist der Test ein voller Erfolg, die Umsetzung des Hygienekonzeptes ist aber verbesserungsfähig, auch wenn nun wieder mehr Besucher kommen dürfen.

Dabei hatten die Ratinger klare Regeln vorgegeben, unter anderem waren nur 100 Zuschauer im Sportpark zugelassen, die sich zwecks Rück­verfolgung möglicher Infektionsketten in Listen eintragen sollten. Das stand auch am Eingang auf einem Zettel des Kassenhäuschens – das allerdings am Sonntag verwaist war. Die Tore waren offen, eine Zuschauerzahl erfasste niemand, und auch das Eintragen auf den Listen beruhte eher auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung, kontrolliert wurde das nicht. Mitte der ersten Halbzeit saßen allein auf der Tribüne rund 70 Zuschauer, einige andere hatten sich um den Platz verteilt. Es waren nicht dramatisch viele mehr als die anvisierten 100, aber eben augenscheinlich mehr. Das Eingangstor wurde doch noch geschlossen, zum Ärger einiger verspäteter Besucher, die draußen bleiben mussten. Was da noch keiner mitbekommen hatte: Die Landesregierung hatte im Laufe des Tages die Zahl der zugelassenen Besucher auf Fußballplätzen auf 300 erhöht. Fazit aus dem ersten Spiel mit dem Coronavirus: Alle müssen noch lernen, damit zu leben und umzugehen.