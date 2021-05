Auftakt Düsseldorfer Literaturtage : Die erstaunliche Wirkung wunderbarer Textwelten

Info

Zeitraum Noch bis zum 30. Mai werden vom Literaturbüro NRW, dem Zakk und dem Heinrich-Heine-Institut verschiedene Veranstaltungen präsentiert. Der Bücherbummel wurde verschoben.

Programmtipps Am 18. Mai ist etwa Kristof Magnusson mit seinem Roman „Ein Mann der Kunst“ in Düsseldorf zu Gast. Am 20. Mai wird der Autor Norbert Gstrein mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnet. Schriftsteller Wladimir Kaminer nimmt am 23. Mai auf humoristische Weise das Weltgeschehen aufs Korn. In Jan Plompers Buch „Das neue Wir“ kommen Menschen zu Wort, die als Migranten in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Ihre Stimmen lässt er am 28. Mai sprechen.