Fußball : Bartsch bleibt Trainer beim ASV Tiefenbroich

Rolle rückwärts in der Trainerfrage beim ASV Tiefenbroich. Eigentlich sollte beim Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A Tim Hansmeier, der bisherige Co-Trainer, den Cheftrainer-Posten übernehmen, aber nun haben sich beim 33-Jährigen die beruflichen Aufgaben total verändert. Hansmeier musste seine Zusage zurücknehmen, und zugleich bat er Udo Bartsch, den bisherigen Chef von der Sohlstättenstraße und Aufstiegs-Coach, im Amt zu bleiben. Die beiden sind seit Jahren beste Freunde, und Bartsch sagte zu. Für ihn ist es damit bei den Blau-Weißen das dritte Trainerjahr, und Hansmeier gab die Zusage, so oft es seine Zeit zulässt, in allen Bereichen behilflich zu sein.