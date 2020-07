Deutschkurs : Die Sprache der Musik versteht jeder

Ratingen Rund 70 Kinder und Jugendliche aus Ratingen nutzen die Ferien, um ihre Deutschkenntnisse in einem Intensivkurs zu vertiefen. Die jungen Teilnehmer erarbeiten sich die Sprache spielerisch und über Musik.

Mitten in den Sommerferien schallen laute Trommelklänge über den Hof des Schulzentrums in Ratingen West. Rund zwei Dutzend Kinder und Jugendliche geben den Rhythmus auf hölzernen Kastentrommeln vor. Eine zweite Gruppe tanzt nach den Klängen von „194 Länder“ von Mark Foster. Und einige singen lauthals mit.

Denn genau darum geht es. Die Jungen und Mädchen wollen in einem 14-tägigen Intensivkurs ihre Deutschkenntnisse vertiefen. Ihre Familien stammen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Bosnien oder Vietnam, um nur einige Nationen zu nennen. Einige sind erst seit wenigen Wochen in Deutschland. Häufig wird bei ihnen zu Hause noch ihre Muttersprache gesprochen. Das soll sich jetzt ändern.

„Das Niveau ist sehr unterschiedlich“ so Ute Pieczewski und Christina Leibelt, die den Unterricht in kleinen Gruppen leiten. „Deshalb ist jede Gruppe anders.“ Die Lehrerinnen stellen sich auf die Teilnehmer ein und passen das Programm an die Bedürfnisse an. „Große Schwierigkeiten bereiten immer Fremdwörter und Verben“, so Ute Pieczewski. Sie übte mit ihrer Gruppe intensiv die Uhrzeiten. Die Verständigung klappt manchmal mit Händen und Füßen, manchmal auf Englisch und hin und wieder müssen Landleute übersetzen.