Unsere Kulturtipps fürs Wochenende : Eine Expedition in Tibets Höhen und Blicke in menschliche Abgründe

Schneeleoparden sind vom Aussterben bedroht. Foto: Hella Hallmann

Reisen funktioniert auch im Kopf und zu Fuß: So entführt Autor Sylvain Tesson in die eisigen Höhen Tibets, und eine App zeigt neue Wege vor der eigenen Haustüre. Dazu gibt es ein TV-Drama mit brandenburger Charme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Bei unserem noch immer eingeschränkten Bewegungs- und Reiseradius ist dieses Buch genau das Richtige: Viel weiter kann man sich gedanklich kaum entfernen von der heimischen Corona-Enge. Wer das Buch „Der Schneelopard“ von Sylvain Tesson zur Hand nimmt, lässt sich unweigerlich ein auf eine fremde Welt: Tesson nimmt seine Leser mit in die stille, kalte Einsamkeit in den Höhen Tibets. Dort, auf rund 5000 Metern Höhe, begeben sich vier Menschen auf die Suche nach einem Geschöpf, das zu den bedrohten und letzten Vertretern seiner Art zählt: dem Schneeloparden. Die kleine Expedition besteht aus dem Fotografen Vincent Murnier, Tierfilmerin Marie, Mitarbeiter Leo und dem Autor selbst. Tesson erzählt in Ich-Form von der Suche nach dem faszinierenden Raubtier, das sich perfekt an seine Umwelt angepasst hat. Er beschreibt Gewaltmärsche durch die karge Landschaft Tibets, die Menschen, denen sie begegnen und die die kleine Gruppe mitunter bei sich aufnehmen. „In Tibet gleichen die Familienräume warmen Bäuchen, die für die Tage im Eisregen entschädigen.“

Und natürlich führt Tesson den Leser auch durch die Phasen endlosen Wartens auf den Leopard. Dann beschäftigt er sich auch mit den zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb seiner kleinen Reisegruppe. Letztlich werden Strapazen und Geduld belohnt und den Suchenden manche große Augenblicke vergönnt: „Gegen Abend sahen wir den Leoparden noch einmal in den Zinnengängen oben auf dem Kamm. Er lag ausgestreckt, rekelte sich, erhob sich und ging mit wiegenden Schritten davon. Sein Schwanz peitschte in der Luft und verharrte als Fragezeichen.“ Tesson schreibt voller Anmut und Poesie, man muss weder Tibet noch Leoparden mögen, um an diesem Buch große Freude zu haben. „Sylvain Tesson: Der Schneeleopard, Verlag Rowohlt Hundert Augen, 192 Seiten, 20 Euro).

Nicht ganz so weit fort führt die Serie „Unterleuten“. Die Romanvorlage für dieses Drama im fiktiven Dorf in Brandenburg stammt von Autorin Juli Zeh. In „Unterleuten“ treffen sich Menschen aus allen Gruppen der Gesellschaft: Alteingesessene und Zugereiste, Wende-Gewinner und -Verlierer. Reiche und Arme. Als im Dorf eine Windkraft-Anlage gebaut werden soll, reißen alte und neue Gräben zwischen den Bewohnern auf. Freunde werden zu Feinden, harmlose Bürger zu Betrügern. Die Idylle wandelt sich in eine Oase menschlicher Abgründe. Eine sehenswerte Produktion mit immer neuen Wendungen und starker Besetzung. An dieser Stelle seien nur erwähnt Thomas Thieme und Hermann Beyer als knorrige Dorfälteste, die eine alte Familienfehde nicht vergessen können. Dazu Charly Hübner als zwielichtiger Schlägertyp sowie Ulrich Noethen und Rosalie Thomass als spießiges Großstadt-Paar mit Öko-Ader („Unterleuten“ zu sehen in der ZDF-Mediathek).