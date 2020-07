Unterwegs im Nonnenbruch : Hier denkt man hoch hinaus und weit voraus

Das 13-stöckige Hochhaus am Werkerhofplatz, Baujahr 1959, gilt dem Bürgerverein als dringender Sanierungsfall. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Dicht besiedelt, nah am Stadtzentrum – und trotzdem irgendwie eine kleine Welt für sich. So präsentiert sich der Nonnenbruch. Der Bürgerverein kann über Mangel an Themen nicht klagen. Über Mangel an Arbeit auch nicht.

Der Gast im Stadtteil, speziell, wenn er aus einer Stadt im Umland kommt, kriegt vor seiner Abfahrt ganz sicher eine Frage mit auf den Weg: „Nonnenbruch? Nonnenbruch in Heiligenhaus? Mit dem Namen muss es doch etwas Besonderes auf sich haben...“. Kann sein. Nur wissenschaftlich erforscht ist der Ursprung nicht. Der ehemalige Stadtarchivar Hartmut Nolte schloss allerdings interessanterweise aus, dass der Name in Zusammenhang mit katholischen Ordensschwestern stehe. Man weiß nur, dass der Ursprung des Namens bis ins frühe 15. Jahrhundert zurückreicht. Und das am Beginn der Königsberger Straße das „Nonnenhaus“ stand. 1972 wurde es abgerissen.

In dieser Hinsicht also muss der Besucher ungetröstet wieder abfahren. Trotzdem gibt es binnen relativ kurzer Zeit relativ viel zu lernen im Nonnenbruch. Vorausgesetzt, man verabredet sich mit Mitgliedern des überaus rührigen Bürgervereins.

Heinz-Peter Schreven vor dem Caritas-Kindergarten, der abgerissen und durch eine neue Kita ersetzt wird. Foto: Achim Blazy (abz)

INFO Perspektiven des Bürgervereins 70 Mitglieder hat der Bürgerverein Nonnenbbruch aktuell. Kommentar der Vorsitzenden Angelika Binkowski-Nimmert zu dieser Statistik: „Das klingt sehr gut. Aber wir stellen fest: gerade die Vorstandarbeit ist zunehmend schwer zu verteilen.“ So begann es: Zwei Monate, bevor sich im März 1959 in der damaligen Gaststätte „Werkerwald“ der Bürgerverein gründete (erster Vorsitzender: Johannes Grohn), hatte die Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss gefasst. Man nahm ein Landesdarlehen über 30.000 D-Mark auf, gedacht für Entwässerungs- und Wasserversorgungsarbeiten im Wohngebiet Nonnenbruch. Im selben Jahr wurden 55 Eigenheimgrundstücke für drei D-Mark pro Quadratmeter verkauft. Wieder ein knappes Jahr später konnten die Heiligenhauser folgende Werbung lesen: „Wir eröffnen am Donnerstag, 29. September 1960, um 9.30 Uhr, im Nonnenbruch, Königsberger Straße, einen Supermarkt mit Frischfleisch-Abteilung“, ließ die „Konsum-Anstalt Friedr. Krupp“ wissen. Aktuell gibt es keinen Einzelhandel mehr. Nachzulesen sind diese und mehr Details in der Stadtteil-Chronik.

Dessen Arbeit ist seit Jahrzehnten verbunden mit einem Namen: Angelika Binkowski-Nimmert. Wobei nicht leicht auszumachen ist, in welcher Funktion sie in Sachen Nonnenbruch gerade den Hut auf hat. Denn neben den Jahrzehnten als Bürgervereinsvorsitzende ist sie Angestellte des Netzwerks Heiligenhaus, managt in ihrem Büro an der Königsberger Straße im Rahmen eines Minijobs ein gewichtiges Stück Stadtteilsozialarbeit. Sie berät Wohnungssuchende und kümmert sich, unterstützt von Dolmetschern für Bulgarisch und Rumänisch, um Fragen des Ausländerrechts. Und um Fragen der Wohnungssuche. Viel Aufhebens macht sie nicht davon: „Die Arbeit ist anstrengend, bringt aber was.“ Die Büromiete zahlt die Stadt.

Dirk Szonn (links) und Rainer Nimmert unterwegs am neuen Spielplatz, dessen Bau sich wegen Corona verzögert hat. Die Eröffnung steht jetzt aber kurz bevor. Foto: Achim Blazy (abz)

Große Erwartungen knüpft man im Viertel an ein Vorhaben, das gemeinsam mit der Caritas im Kreis Mettmann als Träger umgesetzt wird. Die alte Kita, Baujahr 1973, wird abgerissen, an gleicher Stelle entsteht ein Neubau. „Die Endplanungen laufen“, sagt Heinz-Peter Schreven. Es wird ein Familienzentrum entstehen, in dem auch verstärkt Seniorenbetreuung angeboten werden kann. Zusätzlich soll es neue Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund geben. Damit stünde auch die Stadtteilsozialarbeit auf einem neuen Fundament. Im Blick hat man hierbei die Entwicklung im Nachbar-Stadtteil Oberilp. Dort wurde die Stadtteilsozialarbeit vor langen Jahren aufgebaut und trug Früchte.

Der Blick Richtung Oberilp wirkt auch bei einem weiteren Thema als Impulsgeber: Der Zustand des 13-stöckigen Hochhauses nahe dem Werkerhofplatz mit seinen 13 mal acht Wohnungen macht dem Bürgerverein seit langer Zeit Kummer. Gebaut 1959, gilt Anliegern und Beobachtern der Bau als marode. Eine Idee aus dem Verein: „Die Stadt könnte das Ganze kaufen und abreißen“, heißt es. Hierzu habe es in der Oberilp ja Vorbilder gegeben. Zugleich setzt man hinter diese Idee aber ein Fragezeichen. Ist das überhaupt machbar? Zumindest ist Binkowski-Nimmert mit dem Technischen Beigeordneten Andreas Sauerwein auf das Thema zu sprechen gekommen. Es ist also oben in der Verwaltung platziert. Vereinsmitglied Thorsten Thus stellt trocken fest: „Im Hochhaus wohnen, das ist nicht modern.“ Dirk Szonn nennt Details: „Die Wohnsituation dort ist ein Desaster, schon seit Jahren.“

Zwei vergleichsweise idyllische Themen sind noch in Arbeit. Zum einen soll das Projekt „Blumenwiese“ an der Stettiner Straße neu in Angriff genommen werden, nachdem die Corona-Epidemie dem Fortgang der Arbeiten zeitweise einen Riegel vorgeschoben hatte. Die Epidemie war es auch, die für Verzögerungen beim neuen Spielplatz nahe dem alten Familienzentrum sorgte. Der steht nun kurz vor der Öffnung.