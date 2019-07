Ratingen : Lotsenpunkt bekommt Hilfe

Katharina Müller verstärkt das Team der kirchlichen Anlaufstelle in Ratingen.

(RP) Die im Oktober vergangenen Jahres eröffnete Begegnungs- und Anlaufstelle Lotsenpunkt hat mit der Sozialpädagogin Katharina Müller Verstärkung von Seiten des SkF bekommen. Zusammen mit Christiane Hartel sowie den im Lotsenpunkt engagierten Ehrenamtlichen ist sie Ansprechpartnerin für alle Ratsuchenden. Katharina Müller war bisher beim Bistum Essen für die Leitung des Stadtteilladens Bismarck in Gelsenkirchen angestellt und freut sich nun, ihre Erfahrungen im Dienste des SkF Ratingen für den Lotsenpunkt einsetzen zu können. In vielen Städten des Erzbistums Kölns finden sich bereits Lotsenpunkte. An diesem Konzept beteiligen sich in Ratingen die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul, der SKF Ratingen und der Caritasverband für den Kreis Mettmann. Der Treffpunkt im Pfarrzentrum an der Turmstraße 9 ist für alle Menschen offen. Sie finden hier ein offenes Ohr, Unterstützung bei Anträgen, Formularen und Bescheiden sowie Vermittlung zu sozialen Diensten. Der Lotsenpunkt freut sich ebenfalls über ehrenamtliche Unterstützung. Die Öffnungszeiten sind montags 10 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr, dienstags 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr und donnerstags 12 bis 14 Uhr.