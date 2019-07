Gesundheit : Unterstützung für Schwangere und junge Mütter

Familienhebammensprechstunde wird nun auch im katholischen Familienzentrum St. Ursula angeboten.

(RP) Ab dem 17. Juli findet immer mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr in den Räumen des katholischen Familienzentrums St. Ursula an der Turmstraße 7 in Ratingen die Familienhebammensprechstunde für Ratingen-Mitte statt. Kostenfrei und ohne Anmeldung können sich Schwangere und junge Mütter oder Eltern dort von der Familienhebamme Iris Süßmuth beraten lassen. Bisher wurde die Sprechstunde in Mitte im Rahmen der Frühen Hilfen des Jugendamtes im St. Marien Krankenhaus angeboten.