Judo : Die Pintsis: Eine Judo-Familie

Wülfrath Die Brüder Christos und Vasilios Pintsis vom TSV Einigkeit Dornap-Düssel wollen zur Deutschen Meisterschaft.

Seitdem sie denken können, stehen die Brüder Christos und Vasilios Pintsis auf der Matte und eifern Papa Petros Pintsis nach. Das Familienoberhaupt war in seiner aktiven Zeit international unterwegs und stieg bis in die zweite Bundesliga auf. Beim TSV Einigkeit Dornap-Düssel trainiert das Vater-Söhne-Gespann regelmäßig.

Und auch wenn Christos mittlerweile seinen Meister – zumindest erfolgstechnisch – übertrumpft hat, mit dem TSV Bayer Leverkusen in der ersten Bundesliga kämpft und regelmäßig im Olympia Stützpunkt in Köln trainiert, sagt er überzeugt: „Mein Vater ist der beste Trainer.“ Er kenne seine Jungs am besten und treibe sie immer wieder an. „Papa war schon immer unser Vorbild und auch heute noch“, sagt Vasilios.