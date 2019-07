Ausstellung : Jugendamt zeigt den Sommer über Bilder zu Natur-Kunst

Die Kinder der OGATA verwandeln den Flur des Jugendamtes in eine Bilder-Ausstellung. Foto: RP/Stadt Ratingen

Die Flure des Jugendamtes werden zur Ausstellungsfläche: 15 Grundschulkinder des Vereins zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung (ÜMB) haben ihre Bilder aus dem Projekt „Landart“ mitgebracht. Zuvor wurden sie von der stellvertretenden Jugendamtsleiterin Dagmar Huber begrüßt.

Ab sofort sind die kleinen Kunstwerke in der ersten Etage des Verwaltungsgebäudes Minoritenstraße 3 für eine längere Zeit auch für die interessierte Öffentlichkeit zu sehen.

Der ÜBM-Verein nimmt regelmäßig am Ratinger Kulturtag teil und in der Arbeit mit den Kindern des Offenen Ganztags werden immer auch kulturelle Projekte geplant und umgesetzt. In diesem Jahr haben sich Ogata-Kinder der Heinrich-Schmitz-Schule, Karl-Arnold-Schule und Suitbertusschule mit dem Künstler Andy Goldsworthy beschäftigt. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Natur-Kunst, einer Variante der „Landart“.