Niederberg : Benefiz-Aktion bringt die großen Service-Clubs zusammen

Die Soroptimistinnen kümmerten sich in diesem Jahr bereits um ein Kochprojekt im Spielhaus Oberilp. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Eine echte Premiere: Die großen Service-Clubs der Region, Inner Wheel, Leo, Lions International, Rotaract, Rotary International und Soroptimist International veranstalten gemeinsam am 6. September ein Open-Air-Benefizkonzert zugunsten des Hospizvereins Niederberg in der Vorburg des Schlosses Hardenberg in Velbert-Neviges.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Bühne präsentiert das Sinfonieorchester Niederberg bekannte Melodien aus Blockbustern und klassische Musik. Im Anschluss spielt die Velberter Band Foss Doll, in den Pausen ist ein DJ am Start.

Currywurst trifft Champagner: Der musikalische Genuss ist das eine, der kulinarische das andere. Die Besucher können nach Lust und Laune schlemmen. Es gibt Champagner vom Sternekoch Frank Rosin, die original Currywurst von Linke Catering, dazu Wraps, Popcorn, Cocktails, Bier, Wein und natürlich Alkoholfreies. Die Karten für dieses außergewöhnliche Konzert sind ab sofort im Ticketshop Velbert Marketing im Forum Niederberg, an den Kassen der Kreissparkasse Düsseldorf (Hauptstelle Heiligenhaus), auf neanderticket.de und natürlich bei den Mitgliedern der beteiligten Clubs erhältlich, Kostenpunkt 25 Euro pro Stück. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.kmp-velbert.de.

Die Serviceclubs spielen im sozialen und kulturellen Leben der Region eine große Rolle. Obwohl sie unterschiedliche Entstehungsgeschichten haben und sich zum Teil auch in ihren Denkweisen unterscheiden, haben sie eines gemeinsam: das soziale Engagement – weltweit und vor Ort. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der zahlreichen Mitglieder und die erbrachte finanzielle Unterstützung könnten viele soziale Projekte nicht umgesetzt werden. Sich gemeinsam für das Wohl Anderer einsetzen – mit dem Benefizkonzert zeigen die Serviceclubs in Velbert und Heiligenhaus, wie es geht.

Lions Club Velbert-Heiligenhaus: Der Velberter Club wurde 1960 gegründet und unterstützt unter anderem das Kinderheim Stiftung Mary Ward, das Friedensdorf Oberhausen und die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann.

Leo-Club Niederberg: Leo ist die Jugendorganisation von Lions Clubs International mit dem Motto „We Serve“. Im Leo-Club Niederberg, der die Städte Velbert, Mettmann, Heiligenhaus und Wülfrath abdeckt, sind momentan 25 Mitglieder aktiv, die zum Beispiel die Tafel Niederberg und die Schule am Thek­busch unterstützen.

Der Rotary Club Velbert wurde 1958 gegründet. Der Club hat aktuell 48 Mitglieder und engagiert sich lokal stark in den Bereichen „Jugend und Bildung“. So unterstützte man die Initiative „Mathematik zum Anfassen“ des Velberter Nikolaus-Ehlen-Gymnasiums und verschenkt im Rahmen des Projektes „LLL“ (Lesen lernen, leben lernen) Bücher an Grundschulkinder der 2. und 3. Klassen in Velbert und Heiligenhaus.

Der Rotaract Club Velbert ist die Jugendorganisation der Rotarier, in Velbert seit 2016 vertreten

Der Inner Wheel Club Velbert ist eine eigenständige Frauenorganisation. Der Club Inner Wheel Velbert wurde 1994 gegründet, hat derzeit 40 Mitgliede.