Ratingen : Beliebte Pfarrerin verlässt Lintorf

Susanne Hasselhoff feierte gern besondere Gottesdienste. Foto: RP/Gemeinde

Susanne Hasselhoff übernimmt neue Aufgaben beim EKD in Hannover.

Pfarrerin Susanne Hasselhoff wird am Freitag, 12. Juli, um 18.30 Uhr in einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Lintorf verabschiedet. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Gemeindezentrum Bleibergweg 78.

Seit 1. Januar 2012 ist sie in der Kirchengemeinde Lintorf-Angermund im Dienst, zunächst als Pfarrerin mit besonderem Auftrag, im Januar 2013 wurde sie als Pfarrerin in die zweite Pfarrstelle Lintorf gewählt. Zum 1. August wird sie nun die Kirchengemeinde verlassen, um eine neue Tätigkeit bei der EKD in Hannover aufzunehmen.

„Seit Januar 2012 war Pfarrerin Hasselhoff mit viel Engagement und Freude in unserer Gemeinde tätig. Dabei hat sie Bestehendes bewahrt und ausgebaut, wie Krabbelgottesdienste, Frühstücksgottesdienste, Arbeit in den Tagestätten für Kinder, Konfiarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus hat sie neue Felder geschaffen, wie zum Beispiel einen regelmäßigen Gottesdienst, Projekte im Haus Bethesda oder zusammen mit Bettina Borsch (Leiterin der Jugend- und der Seniorenarbeit der Gemeinde), die Beteiligung am Citylauf oder Godly-Play-Gottesdienste. Gerne erinnere ich mich an den Gottesdienst, den Frau Hasselhoff im Rahmen der Reihe ‚Gottesdienst an besonderen Orten’ auf dem Reiterhof mit uns gefeiert hat. Auf den Spuren Martin Luthers interviewte sie dabei einen Reiter hoch zu Ross.