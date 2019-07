Turnusmäßiger Wechsel : Alexander Rebs ist Lions-Präsident

Ratingen Stets zur Jahresmitte wechselt beim Lions Club Ratingen der Präsident.

So auch jetzt wieder, bei strahlendem Sommerwetter im Biergarten des Bürgershof, Lintorf. Lions-Präsident für das Jahr 2019/20 ist nunmehr Alexander Rebs, der den Staffelstab von Dr. Ulrich Reinecke übernahm. Rebs ist waschechter Lintorfer, hat seine Frau Natalie auf dem Kopernikus-Gymnasium kennen gelernt, in Duisburg Maschinenbau studiert und wirkt, wie sein Bruder Harald, als Geschäftsführer in dem elterlichen Unternehmen REBS Zentralschmiertechnik in Lintorf. Durch die Kombo Trio 3! musikalisch umrahmt, legte Alex Rebs dar, wie er zusammen mit den Mitgliedern des Clubs dessen 40-jähriges Bestehen feiern und inhaltlich füllen will. Ein Schwerpunkt des Engagements wird dabei auf der Integration von Kindern und Jugendlichen liegen. Viele junge Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten sind Hilfe suchend in unsere Stadt gekommen. Mit Sprachförderung, Schulbildung und Aufklärung besteht die Chance auf Integration. Mit Netzwerken, mit der Unterstützung durch die Öffentlichkeit und mit immer wieder neuen Ideen soll diese bereits begonnene Aufgabe intensiv weitergeführt werden. Anregungen dazu nimmt der Club jederzeit entgegen unter www.lions-club-ratingen.de.