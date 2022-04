Einsatz in Ratingen West : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand an der Westtangente

Großeinsatz für die Feuerwehr in Ratingen West. Foto: Feuerwehr

Großeinsatz am Donnerstag in Ratingen West. In einem Hochhaus brannte eine Wohnung. Zum Glück wurde aber niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Ratingen (RP) Die Feuerwehr Ratingen wurde am Donnerstag um 1456 Uhr zu einem Wohnungsbrand an Westtangente 79 alarmiert. Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte schon dunkle Rauchwolken über dem Schadenobjekt erkennen.

Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, das aus einer Wohnung im vierten Obergeschossen Flammen herausschlugen. Da es sich um ein Hochhaus handelte, ging die Feuerwehr wie üblich, bei solchen Objekten, mit der Stoßtrupptaktik vor. Ob Menschenleben in Gefahr waren,konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Brandwohnung wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht. Es befanden sich zum Glück keine Personen in der Wohnung. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden parallel zu den Löscharbeiten, die umliegenden Wohnungen auf eingedrungen Rauch kontrolliert. Auch hier gab es zum Glück keine Personenschäden.