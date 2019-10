Ratingen : Lintorfer besuchen ihr Patenkind in Kenia

Karl Heinz Blum zu Besuch beim Patenkind und dessen Familie. Foto: RP/Kenia-Hilfe

(RP) Margret Kröll und Karl Heinz Blum verbringen gerade ihren Urlaub südlich von Mombasa in Kenia. Da war es für sie selbstverständlich, dass sie ihr Patenkind Abbas in der Ratinga School in Ukunda, ebenfalls im Süden Mombasas, besuchten und am Treffen der Patenkinder teilnahmen, das die Kenia-Hilfe einmal im Jahr organisiert.

Bei dieser Zusammenkunft überreichen Irmel Hinssen und Doris Jacobs den kenianischen Kindern Briefe ihrer Paten, die Hinssen und Jacobs vorher in Deutschland gesammelt haben. Diese Briefe werden bereits am nächsten Schultag im Rahmen des Unterrichts von den Kindern beantwortet. So ist zumindest für schriftlichen Kontakt zwischen den Kindern und ihren Paten gesorgt.

Kröll und Blum wollten mehr, sie wollten den persönlichen Kontakt zu ihrem Patenkind Abbas, der mit seinem Vater zu dem Treffen erschienen war. So konnten die beiden Lintorfer ihrem Patenkind den Brief persönlich überreichen. Sein Vater Khalid lud die Beiden zu sich nach Hause ein. Die Beiden nahmen die Einladung an und standen zur angegeben Zeit vor der Wohnungstür, die ihnen freundlich geöffnet wurde.