Umweltschutz in Meerbusch : Paten für Meerbuscher Blühstreifen gesucht

Meerbusch Bereits im dritten Jahr können Meerbuscher Bürger Sponsor für eine Parzelle werden. Viele sind seit Beginn dabei. Die Aussaat beginnt im April.

Klatschmohn, Wiesenmargerite, Kornblume und andere Wildblumenarten sollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Feldränder in Meerbusch verschönern. Die Aktion Blühstreifen geht in ihr drittes Jahr. In den Monaten April und Mai soll die Aussaat beginnen, noch bis etwa Mitte April können sich Bürger melden, die eine Patenschaft für einen solchen Blühstreifen übernehmen möchten. „Wenn wir die bislang vergebene Fläche bis dahin noch verdoppeln könnten, wäre das ein Traum“, sagt Bernhard Leuchten, stellvertretender Hegeringleiter und Organisator der Aktion.