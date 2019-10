Heiligenhaus : Martinsmarkt wird größer denn je

Diesmal gibt es zwei große Laternenumzüge durch die Innenstadt, einen davon zum Abschluss des Marktes.

Der Martinsmarkt am zweiten Sonntag im November – das ist feste Tradition in der Stadt. Auch in diesem Jahr wird von Rathausplatz bis Kirchplatz auf der für den rollenden Verkehr gesperrten Hauptstraße, für den Sonntag, 10. November, ab 13 Uhr, haben sich die dabei die Organisatoren rund um die Chef-Planerin und Sprecherin des Stadtmarketing-Arbeitskreises „Handel“ Annelie Heinisch wieder ein paar Besonderheiten einfallen lassen.

Neben dem ebenso traditionellen verkaufsoffenen Sonntag und zahlreichen Aktionen anliegender Händler, Parteien und Instituionen, lockt vor allem der große Martinszug der Heiligenhauser Kindergartenkinder durch die Innenstadt zum Beispiel, der ab 18 Uhr zum krönenden Finale des Marktes wird. Nachdem also bereits am Freitag, 18 Uhr, die größeren Kinder zu ihrem Martinszug durch die Innenstadt aufbrechen und damit auch die Martinskirmes samt Autoscooter auf dem Kirchplatz eröffnet wird, sind am Sonntag ausdrücklich (aber nicht nur) die Kindergartenkinder aufgerufen, dem Martin, in beiden Fällen dargestellt vom stellvertretenden Bürgermeister Heinz-Peter Schreven, zu folgen. Noch immer ist Annelie Heinisch von der Zahl der Anmeldungen überrascht: „Ich habe vorab mit allen Kindergärten gesprochen und bis jetzt haben wir weit über 200 Anmeldungen. Mit so vielen Teilnehmern haben wir nicht gerechnet. Dass so viele kommen wollen, freut mich unheimlich.“ Mit den begleitenden Familien werden so ab 16.30 Uhr etwa 800 Menschen vom Schulhof der Grundschule Schulstraße durch die gesamte Innenstadt über die gesperrte Hauptstraße zum Rathausplatz laufen, wo sie auf der Bühne ein ökumenischer Gottesdienst, gehalten von Pfarrerin Birgit Tepe und Pastor Miklós Nuszer, erwartet.