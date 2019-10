Weltspartag : Kreissparkasse belohnt junge Sparer

Heiligenhaus (RP) Die Kreissparkasse Düsseldorf lädt zum Weltspartag am Mittwoch, 30. Oktober, alle großen und kleinen Kunden ein, ihr Sparschwein zu schlachten und das Konto zu füllen. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen stellt sich die Frage: Lohnt es sich noch, das Sparschwein zu füttern?

Ein Blick in die Geschichte: Ende Oktober 1924 machten die europäischen Sparkassen erstmals auf die Bedeutung von Sparen aufmerksam. Vorweggegangen war der Erste Weltkrieg – allein in Deutschland verloren Anleger vier Fünftel ihrer Ersparnisse.Erklärtes Ziel der Sparkassen war es also, die Bevölkerung zum erneuten Vermögensaufbau zu ermutigen. Zwar hat sich am Grundgedanken des Weltspartags bis heute nichts geändert, doch haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert: Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank lässt so manchen gutwilligen Sparer an seinem Vorhaben zweifeln. Neben dem „Notgroschen“ empfiehlt die Kreissparkasse regelmäßiges Sparen, um die individuellen Ziele für später zu erreichen. Junge Sparer werden in den Filialen mit Überraschungsgeschenken belohnt, damit das Trennen vom Ersparten leichter fällt.