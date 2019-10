Heiligenhaus : Der Campus feiert sein Zehnjähriges

Heiligenhaus Zum runden Datum gratuliert am kommenden Donnerstag unter anderem Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Alltag und Lehrbetrieb? Nein. Auf dem Campus der Hochschule Bochum herrschten am Freitag andere Prioritäten. Das hatte einen sehr einfachen, turnusmäßigen Grund, wie ihn Hochschulsprecher Detlef Bremkens auf Anfrage schilderte: „Am 25. Oktober zelebriert die Hochschule ihren traditionellen Familientag. Da nutzen viele Hochschulangehörigen die angebotene Dienstbefreiung, ihren Familien ihren Arbeits- und Wirkungsplatz zu zeigen.“ In der kommenden Woche geht es mit einem weiteren, überhaupt nicht alltäglichen Termin weiter. Der Campus wird zehn Jahre alt. Und auch an diesem Tag wird sich die Hochschule mit Programm mächtig ins Zeug legen. „Zehn Jahre Lehre und Forschung in der Schlüsselregion“ – so ist der Tag überschrieben.

Rückblick: Am 24. September 2009 startete der Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) mit 28 Nachwuchsingenieuren und zwei Professoren seinen Studienbetrieb. Die Hörsäle und Labore lagen auf mehrere Etagen verteilt in den langen Korridoren der Kiekert-Zentrale am Höseler Platz.

INFO Wissenschaftliches zum Geburtstag Einblick in Inhalte: Zum Festprogramm auf dem Campus sind für den kommenden Donnerstag, 30. Oktober, mehrere Vorträge geplant. 15.45 bis 16:10 Uhr: Vortrag Maschinelles Lernen. 16.20 bis 16.50 Uhr: Vortrag Robotik und KI – Roboter erobern neue Anwendungsfelder. 17 bis 17.30 Uhr: Präsentation Kreative Ingenieur – Besondere Praxisarbeiten aus dem Studium.

Zehn Jahre später freuen sich 90 Erstis und alle 36 Mitarbeiter des CVH auf den Start des neuen Wintersemesters. Der Campus Velbert/Heiligenhaus ist inzwischen zu einer festen Bildungsinstitution in der Region geworden. Es gibt vier eigene Studiengänge, ein modernes Campusgebäude, eine Studierendenwohnanlage, das Schülerlabor und zahlreiche Kooperationen mit Unternehmen und Schulen im gesamten Kreisgebiet. Und natürlich die Anlage selbst: Seit zweieinhalb Jahren hat es mit provisorischen Räumen ein Ende, die Dependance der Hochschule Bochum steht an der Kettwiger Straße.

