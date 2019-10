Deutsch-britisches Projekt geht weiter : Theater erinnert an Ersten Weltkrieg

Heiligenhaus Das zweisprachige, deutsch-britische Theaterstück ist Teil zwei eines Friedensprojekts.

Das Leben an der Front und der Kriegsalltag zuhause; diese beiden Lebensstränge haben sich unabhängig voneinander entwickelt. Nun ist es an der Zeit diese Lebenswege wieder zusammen zu führen. Das Theaterstück „The Other Side of Peace“ ist eine Fortführung des „Forget never Projekts“, das 2015 in Kooperation mit der englischen Partnerstadt Basildon anlässlich des Gedenkens an den 100ten Jahrestage des Ersten Weltkrieges in der Immanuel-Kant-Aula aufgeführt wurde und sicherlich noch vielen Besuchern in Erinnerung geblieben ist. „The Other Side of Peace“ ist eine ebenso ergreifende Aufführung, die zeigen will, wie es weitergeht: danach! Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen vom neuen gemeinsamen Leben. Drei Soldaten aus drei Ländern, England, Frankreich und Deutschland, kehren aus dem Krieg zurück. Ihre Geschichten zeigen die Mühen aller Beteiligten wieder in den Alltag zurück zu finden, mit dem Erlebten zu Leben und neue Wege zu suchen.