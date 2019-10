Ratingen : Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 14-Jährigen

Ratingen Ein Zeuge, der geholfen hat, wird dringend gesucht.

(RP) Am Samstagabend, 26. Oktober 2019, haben an der Volkardeyer Straße/Ecke Bachstraße zwei bislang unbekannte junge Männer versucht, einen 14 Jahre alten Ratinger auszurauben. Ein bislang unbekannter Zeuge half dem Ratinger, der bei dem Raubversuch leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach diesem sowie weiteren Zeugen.

Gegen 20 Uhr ging der Ratinger zu Fuß über eine Brücke an der Volkardeyer Straße in Richtung Grüner See, als sich ihm zwei junge Männer näherten. Einer von beiden sprach den Ratinger an und forderte ihn zur Herausgabe seines Bargelds sowie seiner Wertsachen. Als der 14-Jährige der Forderung nicht nachkam, schlug ihm der andere Täter mit der Faust ins Gesicht.