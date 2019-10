An der Hauptstraße : Betrunkene zetteln Prügelei an

Heiligenhaus Am Montagvormittag kam es in der City zu einer Schlägerei zwischen vier Männern. Drei von ihnen wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 11 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und berichteten von einer Schlägerei gegenüber eines Supermarktes an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte. Vor Ort trafen die schnell herbeigeeilten Polizeibeamten auf mehrere Beschuldigte sowie Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war Folgendes geschehen: Zwei erheblich betrunkene Männer (40 und 46 Jahre alt) aus Grimma und Waldheim in Sachsen hatten einen 37-jährigen Heiligenhauser angepöbelt, als der gerade mit seiner Frau und seinem Kleinkind über den Gehweg gegangen war. Laut der Aussage von Zeugen soll einer der beiden Männer Zigarettenqualm in den Kinderwagen des Heiligenhausers geblasen und den Heiligenhauser mit einer Bierflasche bedroht haben. Ein ebenfalls 37-jähriger Mann aus Heiligenhaus bekam den Vorfall mit und ging dazwischen. Der Streit eskalierte nun und alle vier Männer schlugen aufeinander ein, heißt es im Polizeibericht.