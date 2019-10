Ratingen : Politik berät über Jugendkulturjahr

(RP) Weiter geht es mit den politischen Beratungen in den Fachausschüssen des Rates, in der kommenden Woche stehen fünf Sitzungen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Seniorenrat tritt am Montag, 4. November, um 10 Uhr im Seniorentreff Ratingen Mitte, Minoritenstraße 14, zusammen. Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 werden seniorenrelevante Positionen beraten.

Am Dienstag, 5. November, 17 Uhr, tragt der Ausschuss für Kultur und Tourismus im Freizeithaus West am Berliner Platz. Es geht unter anderem um das Jugendkulturjahr 2020, die Kulturförderung im kommenden Jahr und die Fortführung der Veranstaltungsreihe „Rampenlicht – Musik und Worte“.

Am Mittwoch, 6. November, stehen zwei Ausschuss-Sitzungen an. Beim Sozialausschuss (16 Uhr, Angersaal der Stadthalle) wird u.a. über die Fortsetzung des Spiel- und Sprachförderprojektes „Mimikids“ und über sozialen Wohnungsbau in Ratingen gesprochen. Um 17 Uhr tritt dann der Bau- und Vergabeausschuss im Freizeithaus West zusammen, u.a. geht es um den Investitionsbedarf bei Feuerwehr und Rettungsdienst.