Ratingen : SPD-Fraktion für Stadtwerke-Rückkauf

Die Politiker haben sich zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 positioniert.

(RP) Die SPD Fraktion hat sich mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 befasst. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in Summe und auf Sicht sehr erfreulich und das Ergebnis auch von der SPD mitgeprägten Entscheidungen der letzten Jahre“, heißt es in der Zusammenfassung. Sie eröffneten entsprechende Handlungsspielräume, die die SPD positiv im Sinne der Menschen in der Stadt Ratingen nutzen will.

Familienfreundliche Stadt Ratingen soll sich weiter in dieser Richtung profilieren, in der Bildung einen hohen Stellenwert hat. Die SPD wird die Abschaffung der Beiträge in Kindertageseinrichtungen, in der Tagespflege und im Offenen Ganztag beantragen. Außerdem soll der Springerpool an Erziehern zur Sicherstellung von Qualität und Betreuung in den städtischen Kitas ausgebaut werden. Die pünktliche Umsetzung der Kita-Bauvorhaben wird erwartet. Zudem müsse das Angebot im Offenen Ganztag an die steigende Nachfrage angepasst werden.