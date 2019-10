Ratingen : Geisterzug kommt jetzt ins Fernsehen

An Halloween ziehen die Roten Funken mit Hexen, Gespenstern und Vampiren durch die Stadt.

(jün) Manch Einer mag am Anfang den Kopf geschüttelt haben über diese Prozession dunkler Gestalten, doch zum mittlerweile elften Mal wird der große Geisterzug der Roten Funken an Halloween durch die Innenstadt ziehen und dabei zum fröhlichen Gruseln einladen. Und auch der WDR ist auf die Geister aufmerksam geworden. Er wird einen Ü-Wagen an der Wallstraße für die Live-Übertragung der Halloween-Party am Kornsturm aufstellen und mit einer mobilen Kamera den Zug filmen.