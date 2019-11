Lintorf : Fleißige Helfer pflanzen an für das nächste Jahr

Ratingen Grundschüler aus Lintorf sorgten erneut dafür, dass im Drupnaspark 3000 Blumenzwiebeln artgerecht in die Erde kamen.

(mvk) An diesem Vormittag ging die Aktion „Blumen für Bienen“ der Lintorfer Werbegemeinschaft in eine weitere Runde. Etwa 3000 Zwiebeln (Narzissen und Allium) hatte sie dafür besorgt, und die galt es auf der Wiese vor dem Mahnmal und im hinteren Teil zu setzten. Die Volksbank Rhein Ruhr hatte die Aktion wieder mit einer großzügigen Spende unterstützt.

60 Kinder der Eduard-Dietrich-, Heinrich-Schmitz- und Johann-Peter-Melchior-Schule waren an diesem Vormittag im Einsatz. Hilfe bekamen sie wieder vom Grünflächenamt der Stadt Ratingen, die auch dieses Mal gerne wieder mit an Bord waren.

Schon von der ersten Aktion an Kooperationspartner, an diesem Tag aber erstmalig vor Ort, war der „Lintorfer Honigdieb“ (Imker Franz Naber). In einer Pflanzpause erzählte er den Kindern einiges Wissenswertes über die Bienenwelt und bot ihnen als kleine Stärkung frisch geschmierte Scheiben Brot mit Lintorfer Honig an, vielleicht sogar von Bienen aus ihren eigenen Gärten. So konnten die Schülerinnen und Schüler direkt sehen oder vielmehr schmecken, wofür sie an diesem Tag arbeiteten. Und dass es schmeckte, darüber waren sich alle einig.