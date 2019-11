Projekt : Kleine Klimaschützer sammeln Grüne Meilen

Ratingen Mehr als 400 Kinder haben in der einwöchigen Projektphase mitgemacht.

(RP) Die Statistik ist eindeutig: Toller Erfolg für das Projekt „Kindermeilen - Kleine Klimaschützer unterwegs“: Während der einwöchigen Projektphase haben in Ratinger mehr als 400 Kinder teilgenommen und insgesamt 3.907 „Grüne Meilen“ gesammelt.

Das Projekt wurde als eine Maßnahme mit höchster Priorität im Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) der Stadt Ratingen aufgenommen, so dass Ratinger Kitas, Jugendeinrichtungen und Schulen nun zum zweiten Mal im Rahmen des Klimaschutzmanagements der Stadt Ratingen teilnehmen konnten.

In diesem Jahr haben vier Schulen und eine Kita bei der Aktion mitgemacht, darunter das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, die Heinrich-Schmitz-Schule, die Johann-Peter-Melchior-Schule, die Liebfrauenschule und die Kita zum Schluchtor. Ziel der Kampagne ist es, dass Kinder verstärkt umweltfreundlich mobil sind und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Zum Schutz des Weltklimas werden daher „Grüne Meilen“ gesammelt: Jeder Weg, der klimaschonend - also zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn - zurückgelegt wird, wird mit einer Meile prämiert.

Im Rahmen des Aktionsprogramms zum Weltkindertag am 20. September haben Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule nun die gesammelten Meilen aus Ratingen stellvertretend an Bürgermeister Klaus Pesch überreicht. Das Engagement der kleinen Klimaschützer wird jedoch auch über die Grenzen der Stadt hinaus gewürdigt, denn die gesammelten Meilen werden im Dezember bei der 25. UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile präsentiert und den internationalen Klimapolitikern übergeben.