Ratingen : Tell Kompanie feiert Krönungsball

Tell Kompanie feiert Krönungsball

Ratingen Eingerahmt durch ein attraktives Programm wurden die neuen Könige der Wilhelm Tell Kompanie inthronisiert. Felix Borowski wurde Schülerkönig, Johannes Lepper Jungkönig und Hermann Langguth Kompaniekönig.

Die Kapelle Stein brachte mit ihrer schwungvollen Musik den Saal direkt von Anfang an in beste Feier-Stimmung.

Die diesjährige Spende über 1000 Euro zur Unterstützung der Ratinger Martinumzüge wurde den Martinsfreunden überreicht. Verschnaufen konnten die Besucher, in dem sie durch die Kompanie Zeitung, den Tell Spiegel, blätterten und in den Berichten über die Aktivitäten der Kompanie informiert wurden.