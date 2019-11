Ratinger Geschichte : Als Perpéet noch Geld druckte

Der Drucksaal Perpéet im Jahre 1959. Da war das Unternehmen schon an der Krummenweger Straße. Foto: RP/Archiv Lintorfer Heimatverein (VLH), Marianne Preuß

Lintorf Das 1920 gegründete Lintorfer Unternehmen hat sich vor zwei Jahren mit der Druckerei Preuß zusammengetan.

Von den Lintorfern wurde Hubert Perpéet damals nur müde belächelt. Sie hielten ihn für verrückt. „[…] Die lieben Besserwisser ergingen sich an Biertischen, die Frauen an den Waschzubern des langen und breiten über die Möglichkeiten meines Vorhabens […]“, schrieb Perpéet später dazu (Quecke 20/21 von 1954). Aber er ließ sich davon nicht beirren, und begann 1920 seine Druckerkarriere in einer Ecke der Schneiderwerkstatt seines Vaters am heutigen Uhlenbroich.

Mit erst einmal nur einer kleinen Handpresse und ein paar Kästen mit Schriften ging es los. Durch seine Berufsausbildung als Drucker bei Max Wagner in Ratingen, Aneignung von kaufmännischen Kenntnissen während seiner Zeit bei Ullrich & Bagel in Düsseldorf und anschließender Geschäftsführertätigkeit bei einer Zeitung im Saarland konnte er viele Erfahrungen sammeln.

Der Drucksaal an der Klosterstraße in den 1950er Jahren. Foto: RP/Archiv Lintorfer Heimatverein (VLH)

INFO Mitbegründer des Lintorfer Heimatvereins Der schreibgewandte Druckereibesitzer Perpéet hatte Zeit seines Lebens nicht nur Geschäftsbilanzen im Kopf, sondern widmete sich auch anderen ideelen Werten. Er stand loyal zu seiner Heimat und liebte das Schreiben, wie die zahlreichen Gedichte. Anekdoten und Kurzgeschichten in seinen verschiedenen Publikationen beweisen dies. Er war unter anderem Mitbegründer des Vereins für Rasensport 1912 und 1950 des Lintorfer Heimatvereines.

Die Aufträge kamen zunächst spärlich, wurden dann aber zunehmend mehr. Zu Perpéets Glück trat der Gastwirt und spätere Lintorfer Bürgermeister Peter Holtschneider als Teilhaber in das Unternehmen mit ein, und die Druckerei zog in die nachbarlichen Pferdestallungen der Gaststätte Holtschneider. Es wurden neue Maschinen, Materialien und Schriften angeschafft, so dass umfangreichere Aufträge angenommen werden konnten.

Alfred Preuß in der Druckgasse auf einem Foto von 1959. Foto: RP/Archiv Lintorfer Heimatverein (VLH), Marianne Preuß

Doch trotz ausreichender Arbeit machte die Inflation auch der Lintorfer Druckerei zu schaffen. Es kam kaum zur Kapitalbildung. „Das Geld zerrann unter der Hand“ (Hubert Perpéet, Quecke 20/21). Eine der Arbeiten bestand darin, Banknoten zu drucken. Tag und Nacht wurde gearbeitet. Tausende „Beckrubel und Fleusterdollar“ verließen die Druckerei. So wurden die Scheine im Volksmund nach dem damaligen Bürgermeister Beck und dem Beigeordneten Dr. Fleuster genannt. Herausgegeben wurden sie von der Bürgermeisterei Angermund. Es „[…] blieben in dieser Zeit nur wenige Stunden zum Schlafen. Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit, den Erlös aus der Arbeit rechtzeitig in Werte umzusetzen […]”, so Perpéet (Quecke 20/21).

Das verwaiste Druckereigebäude heute. Die Enkel haben es verkauft. Was dort entsteht, ist ungewiss. Foto: RP/Archiv Lintorfer Heimatverein (VLH)

Perpéet war während dieser Zeit auch Zeitungsredakteur und -herausgeber. „Spiel und Sport in der Bürgermeisterei Angermund“ und der „Weckruf für die Mitglieder des Vereins für Rasensport 1912“ (Lintorfs erstes Sportjournal) wurden gedruckt. Ab 1929 verlegte er auch für einige Jahre die „Morgenzeitung für das Amt Ratingen-Land“. Nach der Weltwirtschaftskrise konnten wieder einige größere Industriewerke als Kunden gewonnen werden, so dass Erweiterungsinvestitionen möglich waren.

Alte Druckmaschinen von Perpéet stehen heute in der Druckerei Preuß in Lintorf. Frank Rumpza betreibt die Maschinen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Peter Holtschneider war zwischenzeitlich aus beruflichen Gründen als Teilhaber ausgeschieden. Die Mitarbeiter wurden fast alle zum Wehrdienst oder zu Arbeiten in wehrwirtschaftlich wichtigeren Betrieben eingezogen. Die noch verbleibenden Arbeiten wurden mit Kriegsgefangenen erledigt. Von Herbst 1943 an wurde ein Jahr lang das an alle Lintorfer Soldaten an der Front verschickte Heimatblättchen „E Stöckske Häzz“ (ein Stückchen Herz) verlegt. Es enthielt als Heimatgruß an die Kameraden unter anderem heimatkundliche Berichte und Anekdoten, die von Perpéet und seinem Freund Theo Volmert verfasst wurden, ähnlich wie man sie heute aus der „Quecke“ kennt.

Zum Kriegsende hin wurden die Aufträge immer knapper und Papier wurde schwerer zu beschaffen. Der Geschäftsbetrieb kam zum Erliegen. An einem der letzten Tage des Krieges zerstörte eine einschlagende Bombe einen Teil der Druckerei und vergrub die wertvollen Maschinen unter Trümmern.

Doch Perpéet gab nicht auf. Kurz nach Einrücken der Amerikaner begann er mit den Aufräum- und Reparaturarbeiten. Und schon nach wenigen Wochen konnte er wieder drucken, Arbeit gab es zuhauf. Die Druckerei arbeitete unter anderem für die Militärregierung und die neuen deutschen Behörden. So wurde unter anderem für die englische Besatzungsmacht eine Wochenzeitschrift gedruckt, von der Post kam der Auftrag, die Hakenkreuze auf den Briefmarken zu überdrucken, damit diese weiter verwendet werden konnten und es wurden Gebetsbücher in Landessprache für die ungarischen Kriegsgefangenen im Lager an der Rehhecke gedruckt. Im Dezember 1950 wurde die erste Ausgabe der „Quecke – Angerländer Heimatblätter“ publiziert.

Mit der Zeit wurden die Betriebsräume zu klein. Perpéet erwarb ein neues Grundstück an der Klosterstraße (heute Krummenweger Straße), wo nach anfänglichen behördlichen Schwierigkeiten ein Neubau errichtet wurde, der 1952 bezogen werden konnte, 1953 erweitert wurde und als markantes Gebäude das Lintorfer Ortsbild bereicherte. Die Druckerei zählte mit seinen damals 25 Angestellten zu den modernsten und leistungsstärksten Betrieben des Angerlandes.

Als sich Perpéet aus dem Druckereileben zurückzog, blieb mit seinem Sohn Walter und später seinen Enkeln Walter jun. und Renate der Betrieb fest in Familienhand. Das Hauptgeschäft lag nunmehr im Druck von Formularen und Prospekten für Industriebetriebe und Messen.

1965 wurde in Lintorf eine zweite Druckerei eröffnet. Alfred Preuß, der ab 1947 als Schriftsetzer bei Hubert Perpéet angestellt und nach erfolgreicher Meisterprüfung einige Zeit in der Geschäftsführung tätig gewesen war, hatte sich mit einer eigenen Druckerei selbstständig gemacht. Beide Betriebe haben lange Jahre freundschaftlich und erfolgreich nebeneinander existiert.

„Seit 2005 gab es eine enge Kooperation und seit zwei Jahren treten wir gemeinsam als ‚Druckerei Preuß GmbH‘ auf, um den bekannten Service beider bisher getrennt operierenden Unternehmen zu bündeln und gegenüber den anonymen Anbietern im Internet konkurrenzfähig zu bleiben. Unsere heutigen Druckmaschinen haben nichts mehr mit denen von früher zu tun, auch Bleibuchstaben werden nicht mehr gesetzt. Die Produktion läuft auf ganz aktuellen, computergesteuerten Produktionsmaschinen“, erklärte der heutige Geschäftsführer Alfred Preuß.