Grevenbroich wird noch bunter : Stadt blüht weiter auf - Bürger pflanzen 160.000 Blumenzwiebeln

Grevenbroich Als Teil der Aktion „Grevenbroich blüht auf“, sind für Wevelinghoven zwei Pflanztermine angesetzt, bei denen 5000 Blumenzwiebeln eingepflanzt werden.

Für eine buntere Stadt heißt es dieses Jahr erneut: „Grevenbroich blüht auf“. Die von Victor Göbbels initiierte Pflanzaktion findet auch beim dritten Anlauf reges Interesse bei der Bürgern. Etwa die Hälfte der insgesamt 160.000 Blumenzwiebeln sind bereits in der Erde. Vor dem ersten Frost müssen die übrigen folgen, etwa 5000 werden in den nächsten Wochen an öffentlichen Plätzen in Wevelinghoven eingepflanzt.