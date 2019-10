Pflanzaktion : Wanderfreunde setzten 1000 Blumenzwiebeln

Mönchengladbach Entlang der Winkelner Straße wurden auf einem Teilstück mehr als 1000 Blumenzwiebeln in den Grünstreifen zwischen Asphalt und Feld gesetzt. Nach der Aktion wartete eine leckere Bauernsuppe auf die Mitstreiter.

Die Wanderfreunde ließen diesmal Wanderschuhe und Rucksack zu Hause. Stattdessen zogen sie in Gartenstiefeln und mit Spaten hinaus auf die Landstraße zwischen Hardt und Winkeln, um ihr Werk fortzusetzen, das sie vor fünf Jahren begonnen haben: Entlang der Winkelner Straße setzten sie auf einem weiteren Teilstück mehr als 1000 Blumenzwiebeln in den Grünstreifen zwischen Asphalt und Feld. Nach dem Winter werden Narzissen, Schneeglöckchen, Märzbecher und Krokusse erblühen.

Die Idee haben die Wanderfreunde von ihren Touren mitgebracht. „Besonders in Belgien und den Niederlanden sind uns solche mit Frühjahrsblumen bepflanzten Grünstreifen aufgefallen“, sagt der Vereinsvorsitzende Johannes Kück. „Warum sollte so etwas nicht auch bei uns möglich sein?“Trotz des Nieselregens war die Beteiligung groß. Der Vorsitzende freute sich darüber ebenso wie über die Spendenbereitschaft der Bürger. „Einige haben Geld gespendet, damit wir noch mehr Blumenzwiebeln kaufen konnten.“ Normalerweise zahlen die Wanderfreunde das Pflanzgut aus eigener Tasche. Selbstverständlich erfolgt die Pflanzaktion in Absprache mit der Stadtverwaltung. „Die hat uns im ersten Jahr grünes Licht gegeben für den ersten Abschnitt der Hardter Landstraße mit der Auflage, rund einen Meter Abstand zum Asphalt zu halten und am besten zwischen der Baumreihe zu pflanzen.“ Im zweiten Jahr und danach war die Fortsetzung problemlos und ohne verwaltungsmäßigen Aufwand möglich. Erleichtert wurde dieses Mal die Arbeit durch die teilweise Straßensperrung auf der Landstraße. „Da sparen wir uns sich Sicherungsmaßnahmen und brauchen nicht auf Autofahrer zu achten.“