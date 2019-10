Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Große Pflanzaktion im Zechenpark

Foto: Imma Schmidt

Der Countdown läuft: Am 17. April 2020 öffnet in Kamp-Lintfort die Landesgartenschau. Am 17. Oktober findet im Zechenpark eine Pflanzaktion statt.

Endlich wird’s grün im Zechenpark: Auf dem Landschaftsbauwerk sprießt der Rasen und bringt Farbe auf die Landesgartenschaubaustelle im Herzen der Stadt Kamp-Lintfort. Damit es 2020 noch bunter wird, findet am Donnerstag, 17. April, ab 14 Uhr auf dem Areal eine große Zwiebel-Pflanzaktion statt.

Die Landesgartenschau-GmbH veranstaltet die Aktion mit den Aktiven des Fördervereins. Sie freuen sich über Publikum und helfende Hände. Rund 3000 Zwiebeln hat Lieferant G. Lubbe & Sohn aus dem niederländischen Blumenzwiebelzentrum in Lisse für die Aktion zur Verfügung gestellt.

Parallel zur Aktion beginnen jetzt die Pflanzarbeiten im Zechenpark. 18.000 Zwiebeln (Tulpen, Narzissen und viele andere) und 10.000 Stauden kommen in die Beete am Quartiersplatz. Foto: Imma Schmidt/Laga-GmbH

(aka)