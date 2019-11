Sitzung : Klimabeirat arbeitet großes Programm ab

Der Klimabeirat informiert sich während seiner nächsten Sitzng unter anderem über den Zustand der heimischen Wälder. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Es geht um Forstwirtschaft der Zukunft, „Ratingen.nachhaltig“ und das Quartierskonzept für Lintorf.

(RP) Der Klimabeirat der Stadt Ratingen lädt in diesem Jahr noch einmal zu Vorträgen mit anschließender Diskussion über aktuelle Themen in Ratingen ein: Die nächste öffentliche Sitzung findet am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle statt.

In Kooperation mit der BUND Kreisgruppe referiert Regina Späth über den Zustand der Wälder und wie sich der Wald und somit die Forstwirtschaft in Zukunft weiter im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels verändern wird. Was sind die Ursachen, was sagen Waldökologen und Forstfachleute? Zu diesen Fragestellungen gibt die Referentin einen umfassenden Überblick.

Das ehrenamtliche Netzwerk Ratingen.nachhaltig blickt auf die Ende 2018 begonnene Arbeit in der Stadtgesellschaft zurück und stellt die Planungen für 2020 vor. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den ersten „Nachhaltigkeitstagen Ratingen“, die für Anfang Juni geplant sind. Ziel ist es, europaweit gemeinsam mit vielen anderen Kommunen die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN in Ratingen mit Aktionen bekannt zu machen. Wer Interesse hat, hierbei mitzuwirken, kann sich schon den 30. November, 10 bis 13 Uhr, als Termin für ein Koordinierungstreffen vormerken oder sich direkt über die Homepage beim Netzwerk melden (https://ratingen-nachhaltig.de).