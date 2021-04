Kreis Mettmann : Trotz Corona: Praktikum für den Landtag machbar

Kreis Mettmann Der angehende Jurist Julian Schneider lernte den Politikbetrieb auf Landesebene – unter Cortonabedingungen – während eines sechswöchigen Praktikums kennen.

(RP) „Corona“ geht auch an Studenten leider nicht spurlos vorüber. Seit über einem Jahr müssen die Studierenden nun auf Präsenzlehre verzichten. Erschwerend hinzu kommt, dass in vielen Fachbereichen das Absolvieren von Praktika erwartet wird. So auch in dem Bereich der Rechtswissenschaft. Durch Kontaktbeschränkungen und die Aufforderung zum Homeoffice mussten viele Praktika abgesagt werden. Das erschwert die Planung des Examens der Studenten und führt im schlimmsten Fall zu einer Verlängerung ihres Studiums. Der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer (CDU) hat ein Praktikum trotzdem ermöglichen können. Sechs Wochen lang lernte der an der Heinrich-Heine-Universität studierende Julian Schneider Arbeiten eines eines Landtagsabgeordneten kennen. Das Praktikum selbst konnte zwar nicht im Landtag direkt stattfinden, aber Sträßer gelang es trotzdem eine Vielzahl an Aufgaben zu übertragen, die Schneider auch im Homeoffice bearbeiten konnte. Durch häufige Telefon- und Videokonferenzen konnte Schneider zudem einen Einblick in das Tagesgeschäft der Landespolitik gewinnen. Unter Anleitung von Sträßer durfte sich der Student erstmals mit rechtlichen Problematiken der Schulpolitik oder den Schwierigkeiten des Straßenrechts auseinandersetzen und unter anderem den Entwurf eines Rechtsgutachtens erarbeiten.