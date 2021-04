Sauberes Ratingen : BU macht sich für Dreck-weg-Tag stark

Mitglieder des Hegerings Ratingen beteiligten sich am Frühjahrsputz im vergangegen Jahr. Ihre „Fundstücke“ gaben sie am Baubetriebshof am Sandbach ab. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach Anregungen von Bürgern möchte die Ratinger Fraktion die ausgefallene Aufräumaktion im Spätsommer nachholen. Das sei auch coronakonform möglich, so die Bürger-Union in einem Antrag.

Längst ist der jährliche Dreck-weg-Tag in Ratingen Tradition geworden. Dutzende von Freiwilligen sammeln seit 2002 im Stadtgebiet Unrat ein und sorgen dafür, dass Ratingen wieder blitzblank wird. In diesem Jahr machte Corona dem ehrenamtlichen Treiben einen Strich durch die Rechnung. Die Stadt sagte den für den 27. Februar anberaumten Frühjahrsputz ab.

Die Bürger-Union schließt sich diesem Wunsch an. „Sinn und Ziel einer solchen gemeinschaftlichen, umweltdienlichen und imagefördernden Aktion liegen auf der Hand“, so die Fraktion. In benachbarten größeren Städten wie Essen und Düsseldorf seien die Frühjahrsputzaktionen in gewohnter Form und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen erfolgreich „ohne Reibungsverluste“ durchgeführt worden, so die BU.