Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr Erkrankte und sinkende Inzidenz

Am Dienstag nach Ostern meldet der Kreis 73 Neuerkrankungen. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt an, der Inzidenzwert geht leicht zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1149 Infizierte, 41 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 92 (-1; 4 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 67 (+8; 8 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 61 (+4; 8 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Hilden 121 (+3; 7 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Langenfeld 97 (-2; 5 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Mettmann 153 (+8; 8 Neuerkrankungen), in Monheim 90 (+7; 7 Neuerkrankungen), in Ratingen 183 (+11; 12 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Velbert 227 und in Wülfrath 58. Bei 52 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.