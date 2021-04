Allianz Bildung und Lernen : Ehrenamtliche Lesepaten gesucht

Ratingen Die Allianz Bildung und Lernen vermittelt ehrenamtliche Unterstützung für Grundschüler in Ratingen. Nach den Osterferien geht es weiter.

15 Jahre lang kümmerte sich der Verein Mentoring-Ratingen ehrenamtlich darum, bei Kindern die Lesefreude zu wecken. Jetzt übergab die Vorsitzende Ina Bisani den gesamten Verein in die Hände der Allianz Bildung und Lernen (die RP berichtete). Die Organisation wird das Lesementoring an Ratinger Grundschulen fortsetzen.

Die Mentoren werden nach den Osterferien von Mentoring-Ratingen mit der Aufforderung, sich bei der ABL zu melden angeschrieben. Auch Neuinteressierte können sich bei der ABL telefonisch unter 02102 4402210 oder per E-Mail melden und werden zu einem Informationsgespräch via Zoom eingeladen.

Mentoren engagieren sich ehrenamtlich, um Kinder und Jugendliche in ihrer Lesekompetenz individuell zu fördern. Das heißt, ein Mentor liest und lernt eine Stunde in der Woche mit einem Schüler. Denn es gibt kein Lernen ohne Lesen. Und ohne Lesen zu können, gibt es keine soziale Teilhabe. In der Regel dauert diese Förderbeziehung zwischen einem und drei Jahren.

Mentor kann jeder werden, der Spaß am Lesen und an der Arbeit mit Kindern hat. Eine E-Mail oder ein Anruf genügt und Interessenten erhalten alle notwendigen Informationen. Die Mentoren sind bislang an zwölf Ratinger Grundschulen aktiv. Die verantwortlichen Lehrer stellen den Kontakt zwischen Mentor und Schüler her. Sollte die Chemie doch einmal nicht stimmen – was in der Vergangenheit eher selten vorkam – wird ein anderer Schüler gesucht.