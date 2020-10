Ratingen : Junge Ratinger auf den Spuren von Käthe Kollwitz

Ratingen Bei einem Kulturrucksack-Ausflug spürten Jungen und Mädchen aus Ratingen im Museum am Neumarkt den Arbeiten von Käthe Kollwitz nach. Sie griffen selbst zu Stift und Papier.

Der jüngste „Kulturrucksack“-Tagesausflug führte eine Ratinger Schülergruppe zum Käthe-Kollwitz-Museum in Köln. Das Museum am Neumarkt beherbergt die weltweit umfangreichste Sammlung an Werken von Käthe Kollwitz. Im Anschluss an eine Führung durch die Dauerausstellung durften die acht Kulturrucksäckler selbst kreativ und Werke der Künstlerin abzeichnen.