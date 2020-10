Breitscheid : Feuerwehr-Einsatz bei Kaminbrand in Breitscheid

Breitscheid Der Betrieb des Schornsteins wurde untersagt. Neben der Berufsfeuerwehr waren der Standort der Freiwilligen Feuerwehr Breitscheid und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus im Einsatz.

(RP/kle) Die Feuerwehr ist am Montag um 20.24 Uhr zu einem Kaminbrand nach Breitscheid am Baumschulenweg alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte man eine starke Rauchentwicklung an einem Kamin eines Hauses erkennen. Die Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. Die Eigentümerin sowie ihr Sohn wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben. Beide sind nach eingehenden Untersuchungen vor Ort geblieben. Die Messungen des CO-Gehaltes waren negativ, die CO-Werte waren in einem normalen Bereich. Beim Erkunden stellte man fest, dass im oberen Bereich des Schornsteins Ablagerungen brannten. Durch die Feuerwehr wurde vom Rettungskorb der Drehleiter aus der Kamin mit Schornsteinfegerwerkzeug gekehrt. Im Keller wurden glühende Ablagerungen durch die Reinigungsöffnung des Kamins entfernt und außerhalb des Gebäudes abgelöscht. Die Räume sind mittels Überdrucklüfter rauchfrei gemacht worden. Der Betrieb des Schornsteins wurde untersagt. Neben der Berufsfeuerwehr waren der Standort der Freiwilligen Feuerwehr Breitscheid und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus im Einsatz.