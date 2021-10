Raatingen : Ratinger Amnesty-Gruppe trauert um Gisela Buch

Gisela Buch kämpfte mehr als 25 Jahre für Menschenrechte in der Ratinger Amnesty International-Gruppe. Foto: Amnesty Ratingen

Ratingen Gisela Buch war mehr als 25 Jahre Mitglied in der Ratinger Amnesty International-Gruppe. Sie starb im Alter von 84 Jahren. Die Gruppe trauert und würdigt ihren Einsatz für Menschenrechte.

() Die Ratinger Gruppe von Amnesty International trauert um Gisela Buch, die mehr als 25 Jahre lang und bis zu ihrem Tod für die Menschenrechte gekämpft hat. Sie betreute zahlreiche Kampagnen von Amnesty International, zum Beispiel gegen Zwangsräumungen in Kenia, für die Unterstützung von Roma in Rumänien oder für eine bessere Gesundheitsversorgung von werdenden Müttern in Burkina Faso. Außerdem verwaltete sie über viele Jahre als Kassenwartin die Finanzen der Ratinger Amnesty-Gruppe.