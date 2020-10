Eishockey : Besonderes Feriencamp für die Ice Aliens

Ratingen Der Eishockey-Regionalligist Ratinger Ice Aliens betreut im zehnten Jahr in Folge Kinder und Jugendliche, diesmal unter besonderen Bedingungen. Das Team von Trainer Andrej Fuchs verpasst im Test einen Sieg beim Oberligisten Hamm.

Diese gerieten im ersten Drittel 0:2 in Rückstand, kamen durch Tim Brazda aber vor der ersten Pause noch auf 1:2 heran. Im Mitteldrittel glich Simon Migas aus, Torwart Christoph Oster hielt seinen Kasten auch in einer doppelten Unterzahl sauber und Daniel Fischer drehte mit dem 3:2 die Partie. Im Schlussabschnitt baute Dustin Schumacher zwei Minuten vor dem Ende die Führung sogar noch aus, zum Sieg reichte es aber dennoch nicht, weil die Aliens noch den Ausgleich kassierten und im Penalytschießen Felix Wolter, Tim Brazda und Patrik Gogulla allesamt nicht trafen. Weiter geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Test daheim gegen den EC Bergisch Land und am Sonntag, ebenfalls Am Sandbach, mit dem Rückspiel gegen Hamm (18 Uhr).